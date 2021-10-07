Kiryakos Miçotakis: Türkiye saldırırsa Fransa yardımımıza koşacak

Miçotakis, Paris yönetimi ile savunma anlaşmasına dair konuştu. Türkiye'yi 'saldırgan' ülke konumunda göstermeye çalışan Miçotakis, Fransa'nın kendilerini desteklediğini söyledi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimlerin kaynağı olan Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa ile imzaladıkları savunma anlaşmasına ilişkin provokatif açıklamalarda bulundu.

Miçotakis, Türkiye'yi işaret ederek anlaşmanın, "üçüncü bir ülkeden gelebilecek bir saldırıya karşı" ortak savunmayı öngördüğünü, bir "dış tehdit" durumunda iki ülkenin birbirine yardım etmelerine olanak tanıdığını söyledi.

TÜRKİYE'Yİ FRANSA İLE TEHDİT ETMEYE ÇALIŞTI

NATO müttefikleri Yunanistan ve Fransa, geçen ay, yaklaşık 3 milyar euro değerinde üç Fransız fırkateyn siparişi içeren askeri ve savunma iş birliği anlaşması imzalamıştı. Atina, bu yıl ayrıca 24 adet Rafale savaş uçağı sipariş etmişti.

Miçotakis, parlamentoda Fransa ile anlaşmanın onayına dair oylamadan önce Yunan milletvekillerine yaptığı konuşmada, "İlk kez, iki devletten birine üçüncü bir ülkenin saldırması durumunda askeri yardım olacağı açıkça öngörülmüştür." dedi.

MİÇOTAKİS'İN "CASUS BELLİ" RAHATSIZLIĞI

Yunan başbakan, "Akdeniz'de kimin kimi 'casus belli' ile tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz." ifadesiyle Türkiye'yi hedef almaya çalıştı.

Türkiye, 1995'te Meclis'te aldığı kararla, Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmasını "savaş nedeni (casus belli)" sayacağını duyurmuştu.