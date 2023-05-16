Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türk milleti kimi seçerse onunla konuşurum Yunan Başbakan, Türkiye ile ilişkilerde iyimser olmadığını söyledi. Müzakerelere hazır olduğunu belirten Miçotakis, "Daha zor günlere de hazırlanmalıyız" dedi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'deki seçim sürecini ve ülkesinin Ankara ile ilişkilerini değerlendirdi.

Miçotakis, ikinci tura kalan seçim kapsamında 28 Mayıs'ta seçilecek adayla diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Diğer taraftan Miçotakis, "daha iyi günlere hazırlandıkları gibi daha kötüsüne de hazırlanmaları" gerektiğini savundu.

Türkiye açıklaması: Çok iyimser değilim

Yunan Başbakan, "Seçimlerden sonra Yunanistan ile Türkiye arasındaki diyaloğun yeniden başlayacağını düşünüyor musunuz?" sorularına şu yanıtı verdi:

Türkler oy kullanacak. Ancak Türkiye'nin revizyonist duruşu göz önüne alındığında çok iyimser olduğumu söyleyemem. Önümüzdeki yıllarda Yunanistan'ın başında kimin olacağı bu yüzden çok önemli.

"Kimi seçerlerse onunla konuşurum"

"Türk milleti kimi seçerse onunla konuşurum." diyen Miçotakis, "Bu arada daha iyi günlere ama aynı zamanda daha zor günlere de hazırlanmalıyız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Yunanistan, Avrupa ve genel olarak Batı ile yakınlaşmasını umduğunu anlatan Miçotakis, Yunan basınından Kathimerini gazetesine verdiği demecinde şöyle devam etti: