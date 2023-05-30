Kiryakos Miçotakis: Yunanistan, Türkiye'ye her zaman dostluk elini uzatacak İkinci tura hazırlanan Miçotakis, Ankara ile ilgili mesajlar vermeyi de ihmal etmiyor. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söylerken, "Yunanistan'ın Türkiye'ye her zaman dostluk elini uzatacağını kendisine ileteceğim" dedi.

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Yunanistan'da halk, 25 Haziran'da düzenlenecek ikinci tur oylama kapsamında tekrar sandık başına gidecek.

İlk turu önde bitiren Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi, hükümeti kuracak çoğunluğa ise ulaşamadı.

Seçim çalışmalarını sürdüren Miçotakis, Peristeri şehrinde destekçileriyle bir araya geldi.

Erdoğan ile görüşecek

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta elde ettiği seçim başarısından dolayı tebrik edeceğini söyledi.

"Yunanistan'ın her zaman dostluk elini uzatacağını ileteceğim"

Görüşmede dile getireceği konulara değinen Miçotakis, şöyle devam etti:

Yunanistan'ın Türkiye'ye her zaman dostluk elini uzatacağını kendisine ileteceğim. Gerginlik arayan biz değiliz ama geçilemeyecek sınırları da çok iyi biliyoruz.

"Güçlü silahlı kuvvet arayışımız devam edecek"

"Anlaşmazlıklar her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde çözülür." diyen Miçotakis, "Ülkenin güçlü silahlı kuvvet arayışı tam da planladığımız gibi devam edecek." ifadesini kullandı.

Hükümet için Türkiye örneğini verdi

55 yaşındaki Yunan siyasetçi, "Tüm Yunanlıların başbakanı olacağım" vurgusu yaparak, Türkiye'de seçilen hükümet gibi, kendilerinin de güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduklarını anlattı.