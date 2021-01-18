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- Kiryakos Miçotakis'e korona aşısının ikinci dozu uygulandı
Kiryakos Miçotakis'e korona aşısının ikinci dozu uygulandı
Aşı yaptırırken objektiflere yansıyan Yunan başbakanın hali dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 13:06
- Güncelleme : 18.01.2021 - 13:31
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 27 Aralık'ta koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.
Miçotakis, "Aşının hem güvenli hem de etkili olduğu mesajını göndererek aşıyı ilk olan devlet ve hükümet başkanları (Cumhurbaşkanı ve Başbakan) olduk. Sağlık çalışanları da bizimle birlikte aşı olacak.” ifadelerini kullanmıştı.
İKİNCİ DOZU YAPTIRDI
Yunan başbakan, bugün başkent Atina'da, Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşının ikinci dozunu yaptırdı.
Aşının uygulanması sırasında objektiflere yansıyan Miçotakis'in, kolunu kıvırmak yerine gömleğini çıkardığı görüldü.
SALGIN BİLANÇOSU
Worldometers internet sitesinin son verilerine göre, koronavirüs kaynaklı 148 bin 607 vakanın görüldüğü Yunanistan'da 5 bin 469 ölüm kaydedildi.