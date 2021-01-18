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    Kiryakos Miçotakis'e korona aşısının ikinci dozu uygulandı

    Aşı yaptırırken objektiflere yansıyan Yunan başbakanın hali dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 13:31
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    Kiryakos Miçotakis'e korona aşısının ikinci dozu uygulandı

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 27 Aralık'ta koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.

    Miçotakis, "Aşının hem güvenli hem de etkili olduğu mesajını göndererek aşıyı ilk olan devlet ve hükümet başkanları (Cumhurbaşkanı ve Başbakan) olduk. Sağlık çalışanları da bizimle birlikte aşı olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

    İKİNCİ DOZU YAPTIRDI

    Yunan başbakan, bugün başkent Atina'da, Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşının ikinci dozunu yaptırdı.

    Aşının uygulanması sırasında objektiflere yansıyan Miçotakis'in, kolunu kıvırmak yerine gömleğini çıkardığı görüldü.

    Kiryakos Miçotakis e korona aşısının ikinci dozu uygulandı #1

    SALGIN BİLANÇOSU

    Worldometers internet sitesinin son verilerine göre, koronavirüs kaynaklı 148 bin 607 vakanın görüldüğü Yunanistan'da 5 bin 469 ölüm kaydedildi.

    Kiryakos Miçotakis e korona aşısının ikinci dozu uygulandı #2

    Kiryakos Miçotakis e korona aşısının ikinci dozu uygulandı #3

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