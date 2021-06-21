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    Kiryakos Miçotakis'ten Mısır'a ziyaret

    Yunan Başbakan Miçotakis, Kahire'de Sisi ile bir araya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 09:49
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    Kiryakos Miçotakis'ten Mısır'a ziyaret

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek.

    Yunan basını, Miçotakis'in Kahire programını aktardı.

    SİSİ İLE GÖRÜŞECEK

    Miçotakis'in, Kahire ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geleceği kaydedildi.

    Miçotakis, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin yanı sıra Kahire ve İskenderiye'de yaşayan Yunan toplumuyla görüşecek.

    Kiryakos Miçotakis ten Mısır a ziyaret #1

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