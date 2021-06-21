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- Kiryakos Miçotakis'ten Mısır'a ziyaret
Kiryakos Miçotakis'ten Mısır'a ziyaret
Yunan Başbakan Miçotakis, Kahire'de Sisi ile bir araya gelecek.
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 09:28
- Güncelleme : 21.06.2021 - 09:49
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek.
Yunan basını, Miçotakis'in Kahire programını aktardı.
SİSİ İLE GÖRÜŞECEK
Miçotakis'in, Kahire ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geleceği kaydedildi.
Miçotakis, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin yanı sıra Kahire ve İskenderiye'de yaşayan Yunan toplumuyla görüşecek.