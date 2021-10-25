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    Kiryakos Miçotakis'ten Suudi Arabistan'a iki günlük ziyaret

    Yunan Başbakan Miçotakis, Riyad'daki temasları sırasında Veliaht Prens Selman ile görüşecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 12:56
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    Kiryakos Miçotakis'ten Suudi Arabistan'a iki günlük ziyaret

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, pazartesi ve salı günü Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.

    Yunan basını, Miçotakis'in ziyaretine ilişkin ayrıntıları aktardı.

    Greek City Times'ın haberine göre, Miçotakis'in iki günlük resmi ziyaretinin "büyük ekonomik ve jeopolitik" öneme sahip olması bekleniyor.

    İKİ GÜNLÜK RİYAD ZİYARETİ

    Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre Miçotakis'in, Riyad'daki görüşmeleri sırasında Yunanistan ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi konusu gündemde olacak.

    Miçotakis, ziyaretinin ilk gününde Orta Doğu Yeşil Zirvesi'ne hitap edecek. Suudi Arabistan'ın girişimi olan zirve, emisyonları azaltmayı hedefliyor.

    Kiryakos Miçotakis ten Suudi Arabistan a iki günlük ziyaret #1

    SELMAN İLE GÖRÜŞECEK

    Kiryakos Miçotakis, salı günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelecek.

    Atina yönetimi, Suudi Arabistan'a geçen ay Patriot bataryası göndermişti.

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