Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye'ye mesaj: Düşman olmaya mahkum değiliz Eski Yunan Başbakan, Ankara ile gerilimli ortama son verebileceklerini söyledi. Sorunları dostlukla çözebileceklerini söyleyen Miçotakis, istikrarlı bir hükümete sahip olmaları gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

Yunanistan'da 25 Haziran'da yapılacak ikinci tur genel seçimler çerçevesinde partilerin çalışmaları devam ediyor.

Eski Başbakan ve Yeni Demokrasi (ND) Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Leros Adası'nı ziyaret etti.

"Sürekli gerilim ortamı yaşamaya mahkum değiliz"

Destekçilerine seslenen Miçotakis, Ankara ile ilişkiler konusunda mesajlar verdi.

"Leros'tan Türkiye'ye bir kez daha dostluk mesajı göndermek istiyorum." diyen Miçotakis, "Düşman olmaya, sürekli bir gerilim ortamı yaşamaya mahkum değiliz." ifadesini kullandı.

'Sorunları çözebiliriz' mesajı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları çözme yönünde bir eğilim gösteren Miçotakis, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Tek sorunumuz olan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının sınırlandırılması sorunu, ancak dostluk ilişkisi içinde ve uluslararası hukuka dayalı olarak çözülebilir.

İstikrarlı hükümet vurgusu yaptı

Yunan basınının aktardığına göre Miçotakis, yaklaşan seçimlere de değindiği konuşmasında şunları söyledi: