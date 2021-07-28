Kiryakos Miçotakis'ten, Ürdün ve Rum kesimiyle iş birliği mesajı

Yunan başbakan, iki ülkeyle daha geniş bir coğrafyada 'güçlü ortaklık' vurgusu yaptı.

Yunanistan'ın başkenti Atina, üç ülkenin katılımıyla düzenlenen zirveye ev sahipliği yaptı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ve Güney Kıbrıs Rum kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'i ağırladı.

"ORTAKLIĞI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Miçotakis, üç ülkenin ortaklıklarını genişletmeye, iş birliğini güçlendirmeye ve güvenlik konusundaki koordinasyonlarını daha da ilerletmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Zirvedeki konuşmasında Miçotakis, "Bugünkü zirve, ülkelerimizin daha geniş bölgede barışı, istikrarı ve refahı teşvik etme kararlılığını yansıtıyor ve daha geniş bölgenin yararına eylemlerimizin hızlı koordiyasnonunun önünü açma fırsatı verecektir." dedi.

DOĞU AKDENİZ, LİBYA, SURİYE, ORTA DOĞU...

2018'deki ilk zirveyi hatırlatan Yunan başbakan, üç ülkenin "iş birliğini çeşitli alanlarda genişlettiği ve derinleştirdiği için ilerleme kaydedildiğini" bildirdi, sözü Doğu Akdeniz ve diğer bölgelere getirdi.

Kiryakos Miçotakis, "Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Orta Doğu'da ortak çıkarlarımızı ilgilendiren bölgesel konuları kapsamlı bir şekilde tartışma fırsatına sahip olacağız." ifadesini kullandı.