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- Kızgın at, tarihi Signoria Meydanı'nı birbirine kattı
Kızgın at, tarihi Signoria Meydanı'nı birbirine kattı
Meydanda turistik fayton çeken bir at kontrolden çıktı ve İçişleri Bakanı konvoyuna ait araçlara da zarar verdi.
- İHA
- 22.06.2021 - 10:11
İtalya'nın Floransa kentinin tarihi Signoria Meydanı'nda kontrolden çıkan at meydanı birbirine kattı.
Heykelleri nedeniyle açık hava müzesi olarak anılan meydanda seyisin kontrolünden çıkarak Loggia dei Lanzi'ye doğru koşan at, çevredeki insanların panikle kaçışmasına neden oldu.
Faytonla beraber hızla koşan at, o sırada orada bulunan İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin konvoyuna ait araçların arasından geçerken araçlara zarar verdi.
YARALANAN OLMADI
Araçların arasında sıkışan faytondan kurtulan at, Loggia dei Lanzi'de bir süre sonra sakinleştirildi.
Atın paniklemesi nedeniyle yaşanan olayda yaralanan olmadı ve meydanda bulanan heykeller zarar görmedi.
Kızgın at Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı VİDEO