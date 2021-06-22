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Kızgın at, tarihi Signoria Meydanı'nı birbirine kattı

Kızgın at, tarihi Signoria Meydanı'nı birbirine kattı

Meydanda turistik fayton çeken bir at kontrolden çıktı ve İçişleri Bakanı konvoyuna ait araçlara da zarar verdi.