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    Kızılay, Ukrayna'ya yardım gönderecek

    Kızılay Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya insani yardım için harekete geçti. Üç yardım TIR'ının bugün yola çıkması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 07:27
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    Kızılay, Ukrayna'ya yardım gönderecek

    Rusya Ukrayna'da Donbas bölgesiyle başladığı ilerleyişini sürdürüyor.

    Rus tanklarının başkent Kiev'e doğru ilerlediği belirtiliyor. Saldırı nedeniyle Ukrayna halkı da zor durumda.

    KIZILAY YARDIM KONVOYU GÖNDERECEK

    Ukraynalı yetkililer, insani yardım çağrısında bulundu. Bu çağrıya Türkiye'den yanıt geldi. Kızılay'ın yardım konvoyunun bugün yola çıkacağı bildirildi.

    Ukrayna'ya gönderilecek 3 yardım TIR'ında 210 metrekarelik genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemeler bulunacak.

    Kızılay, Ukrayna ya yardım gönderecek #1


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