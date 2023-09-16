Kızılhaç'tan Fas depremi raporu: Etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişi yaşıyor IFRC'nin raporunda, merkez üssünün 50 kilometre yakınlarında yaklaşık 380 bin kişinin yaşadığı belirtildi. Daha geniş bölgedeki sayı ise milyonlarla ifade edildi.

AA Kuzey Afrika ülkesi Fas, yıkıcı depremle karşı karşıya kaldı. Can kaybı 3 bine yaklaşırken, yaralı sayısı 5 binin üzerinde bulunuyor. Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Fas'ta depremden etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişinin yaşadığını söyledi. IFRC, Fas'taki depremin bulgularına ilişkin yeni rapor yayınladı. Buna göre Fas, 8 Eylül'de yerel saatle 23.00 sıralarında 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı, 19 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. Etkilenen bölgelerde yaşayanların sayısı Merkez üssü Marakeş şehrinin 71 kilometre güneybatısındaki Yüksek Atlas Dağları olarak belirlenen deprem, Portekiz ve Cezayir'de de hissedildi. Depremin merkez üssünün 50 kilometre yakınlarında yaklaşık 380 bin kişi, sarsıntılardan etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişi yaşıyor. Depremin bilançosu Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 5 bin 674 olduğunu duyurmuştu. Bölgedeki heyelan riski, kurtarma ve yardım çalışmalarını zorlaştırırken acil servis ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta zorluk yaşıyor. Gözden Kaçmasın Fas deprem felaketini yaşadı! Bilanço ağırlaşıyor... Haberin Detayları Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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