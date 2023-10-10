KKTC açıkladı: BM ile Pile-Yiğitler yolu yapımında mutabakata varıldı KKTC Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yürütülen müzakereler sonucunda Pile-Yiğitler yolu inşasına dair mutabakata varıldığını açıkladı. Ayrıca Yiğitler köyü tarafından başlanan yol yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Pile köyünde yaşayanların arazilerine ve KKTC topraklarına kolay ulaşımını sağlamak için Pile-Yiğitler Yolu Projesi kapsamında yol yapım çalışmaları sürüyor.

"Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile mutabakata varıldı"

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yiğitler-Pile yolunun inşasına dair Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yürütülen müzakereler sonucunda 9 Ekim 2023 tarihi itibarıyla bir mutabakata varılmıştır. Yiğitler köyü tarafından başlanan yol yapım çalışmaları halihazırda devam etmekte olup, Pile'de yaşayan insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak yol projesi, söz verdiğimiz üzere en kısa sürede tamamlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaçakçılık ve düzensiz göçe karşı yolda gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı aktarılan açıklamada, KKTC'nin "Pile’nin statüsüne saygı gösteren ve Pile’de yaşayan herkesin faydasına olacak projeler geliştirilmesine yapıcı bir anlayışla destek vermeyi" sürdüreceği vurgulandı.

"Devletimiz her türlü takibi artan bir kararlılıkla yerine getirecek"

Açıklamada, "Kıbrıs’ta ara bölgeye dair tüm plan ve projelerin bilgimiz ve onayımız dahilinde gerçekleşmesi hukuki bir zorunluluktur. Devletimiz bu hukuki zorunluluğa saygı gösterilmesi için gerekli her türlü takibi artan bir kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. KKTC olarak adada adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki ayrı bağımsız devletin aralarında geliştirecekleri işbirliğine dayalı iyi komşuluk ilişkilerinden geçtiğini hatırlatmak isteriz." değerlendirmesi yer aldı.

Türkiye'den tam destek

Türkiye'den de Pile-Yiğitler yolunun yapımı konusunda mutabakata varılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, KKTC ile BM Barış Gücü arasında Pile-Yiğitler yolunun yapılması için varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamanın tümüyle desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada, insani bir proje niteliğindeki Pile-Yiğitler yolunun yapımının, ara bölgedeki karma Pile köyünde yaşayan KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla on yıllardır gündemde olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"KKTC tarafının yapıcı tutumunun yeni bir örneği"

"Yolun yapılmasına ilişkin mutabakat, KKTC tarafının her daim ortaya koymakta olduğu yapıcı tutumun yeni bir örneğini teşkil etmektedir. KKTC’nin bu yaklaşımı, Ada’daki iki devletin işbirliğine dayanan yegane gerçekçi çözüm modelinin başarısına Türk tarafının sağlayacağı katkının da göstergesidir."

KKTC makamlarının da vurguladıkları üzere, mutabakat çerçevesinde Pile bölgesinde ve ayrıca ara bölgenin tamamında tasarlanabilecek veya icra edilebilecek projelerin Kıbrıs Türklerinin onayına tabi olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin KKTC ile yakın eşgüdüm içerisinde bu hususun takipçisi olmaya devam edeceği vurgulandı.

BM'den KKTC açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pile-Yiğitler'de devam eden durumu çözüme kavuşturacak düzenlemeler konusunda mutabakata varıldı." ifadesi kullanılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)