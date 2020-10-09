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    KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi'ni inceledi

    Başbakan Tatar, yetkililerden hastanenin inşaatına ilişkin son bilgileri aldı.
    • AA
    • 09.10.2020 - 17:55
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    KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi'ni inceledi

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Acil Durum Hastanesi'nin inşaası devam ediyor.

    KKTC Başbakanı Ersin Tatar, inşaatı devam eden hastanede incelemelerde bulundu.

    KISA SÜREDE HİZMETE GİRECEK

    Başbakan Tatar, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan Acil Durum Hastanesi'nin inşaat alanını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

    İnşasına ağustos ayında başlanan hastanenin kısa sürede hizmete girmesi öngörülüyor.

    KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi ni inceledi #1

    100 YATAK VE 24 YOĞUN BAKIM KAPASİTESİ

    Acil durum hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacak.

    Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek.

    HASTANEDEKİ DİĞER ÜNİTELER

    Hastanenin kendisine ait bir laboratuvarı ve MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu görüntüleme merkezi de olacak.

    KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi ni inceledi #2

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