KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lider Hristodulidis'in NATO açıklamasına tepki

AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son dönemlerde NATO'ya üyelik konularını gündeme getiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'e tepki gösterdi.

"TÜRKİYE, KEYFİ KARARLARA MÜSAADE ETMEZ"

Rumların AB'ye giriş sürecindeki kriterleri göz ardı ettiğini belirten Tatar, NATO'ya giriş sürecinin farklı olduğunu bildirdi.

Tatar, NATO'nun Avrupa Birliği (AB) gibi olmadığını ve alınacak keyfi siyasi kararlara Türkiye'nin müsaade etmeyeceğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Rum lider Hristodulidis'in Güney Kıbrıs'ta kaybettiği halk desteğini tekrar kazanabilmek için yeni gündem yaratma arzusunda olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'YE KARŞI CAYDIRICI GÜÇ OLMA HAYALİ KURUYORLAR"

Tatar, Hristodulidis'i "kendi halkını kandırmaktan vazgeçmeye" ve "sahadaki gerçekleri içselleştirmeye" çağırdı.

Tatar şunları söyledi: