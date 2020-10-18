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    KKTC seçimleri katılım oranları açıklandı

    KKTC seçimleri katılım oranları açıklandı

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 17.00 itibariyle ülke genelindeki seçime katılım oranının yüzde 61.03 olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 18:30
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    KKTC seçimlerin ikinci turunda oylama devam ederken YSK tarafından katılım oranları yüzde 61.03 olarak açıklandı.

    İlçelerdeki seçmen katılımının en fazla olduğu ilçe ise yüzde 67.59 ile Lefke oldu.

    SEÇİMİN İKİNCİ TURUNA KATILIM YÜZDE 61 OLDU

    İkinci sırayı yüzde 62 ile İskele aldı.

    En düşük katılım ise yüzde 56 ile Girne oldu.

    Birinci turda Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar cumhurbaşkanlığı için karşı karşıya gelmiş adayların yeterli çoğunluğun altında kalması nedeniyle seçimlerde ikinci tura gidilmişti.

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