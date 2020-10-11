KKTC seçimlerinde katılım oranı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu, Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halk oylamasında ilçeler bazında katılım oranını yüzde 52.72 olarak açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halk oylaması için sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 18.00’de tamamlandı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 52.72 olduğunu açıkladı.

Buna göre en yüksek oran, yüzde 40,14 ile Gazimağusa’da kaydedilirken ardından yüzde 38.55 katılımla İskele ilçesi geliyor.

Lefkoşa, yüzde 36.36’lık katılım oranıyla ilçeler arasında üçüncü sırayı alırken, Güzelyurt’ta yüzde 33, Lefke’de yüzde 32.4, Girne’de ise yüzde 31.5 katılım oldu.

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