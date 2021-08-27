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    KKTC'de açılan Kapalı Maraş bölgesine ziyaretçi akını

    Geçtiğimiz ekim ayında açılan Kapalı Maraş'ı bugüne kadar 200 binden fazla kişi ziyaret etti.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 00:18
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 00:24
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    KKTC'de açılan Kapalı Maraş bölgesine ziyaretçi akını

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa kenti sınırlarında bulunan Kapalı Maraş bölgesinin geçtiğimiz ekim ayında yüzde 3,5’lik kısmı ziyarete açılmıştı.

    ZİYARET SAAT 08.00 İLE 20.00 ARASINDA ÜCRETSİZ

    46 yılın ardından ziyarete açılan bölgeyi bugüne kadar 200 binden fazla kişinin ziyaret ettiği açıklanırken, bölgenin 08.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebildiği aktarıldı.

    KKTC'de açılan Kapalı Maraş bölgesine ziyaretçi akını VİDEO

    PLAJDA DENİZE İMKANI

    Bölgeyi ziyaret edenler açılan büfeler ve yapılan bisiklet yoları ile hoş vakit geçirirken, ziyaretçilere iki farklı plajda denize girme imkanı sunuluyor.

    KKTC de açılan Kapalı Maraş bölgesine ziyaretçi akını #1

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