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    KKTC’de akaryakıt fiyatlarına zam

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bu gece yarısından itibaren 95 oktan benzinin litre fiyatı 9.14 liradan, 98 oktan benzin 9.30 liradan, Euro Diesel 8.78 liradan satılacak.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 00:01
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    KKTC’de akaryakıt fiyatlarına zam

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bakanlar Kurulu kararıyla akaryakıt fiyatları yeniden düzenlendi.

    AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM

    Hali hazırda 8.80 liraya satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 9.14 liraya, 98 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı ise 8.96 liradan 9.30 liraya yükseldi. Euro Diesel ise 8.44 liradan 8.78 liraya, gazyağı 8.39 liradan 8.78 liraya çıktı.

    Resmi Gazete’de yayımlanan karar, bu gece itibarıyla yürürlüğe girecek. KKTC’de akaryakıt fiyatları en son 28 Ekim’de düzenlenmişti.

    KKTC’de akaryakıt fiyatlarına zam #1

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