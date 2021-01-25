KKTC'de en genç korona hastası hayatını kaybetti

KKTC'de 40 yaşındaki Salih Çarka'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, ülkede koronavirüse bağlı en genç can kaybı kayda geçti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüse bağlı genç can kaybı kayda geçti.

Başkent Lefkoşa’da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören 40 yaşındaki Salih Çarka, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI

Koronavirüse yenik düşen Çarka, virüse yakalandığını öğrendiğinde sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, “Sevgili ailem ve arkadaşlarım, dün yapılan koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı. Sizden ricam, benimle son 5 gün içinde temas kuran ve birlikte olan varsa lütfen test yaptırsın” ifadelerini kullanmıştı.

HERHANGİ BİR KRONİK HASTALIĞI BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ

Çarka'nın ölümü, KKTC'de en genç koronavirüs can kaybı olarak kayıtlara geçerken, ülkede koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 14’e yükseldi.



Öte yandan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çarka'nın herhangi bir kronik hastalığı bulunmadığını belirtti.