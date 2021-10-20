KKTC'de firmalar yakıt akışını kesti, uzun kuyruklar oluştu

KKTC'de 2 firma, akaryakıt zam talebine koalisyon hükümetinin istifa etmesi nedeniyle muhatap bulamaması sonucu yakıt akışını kesti. İstasyonlarda araçlar uzun kuyruklara neden oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon hükümetinin istifası akaryakıt krizine neden oldu.

KKTC'de ana 2 firma, pompa fiyatına zam yapılmasını talep etti.

YAKIT AKIŞINI KESTİLER

Zam taleplerine koalisyon hükümetinin istifa etmesiyle yaşanan siyasi boşlukta muhatap bulamayan firmalar yakıt akışını kesti.

Dövizdeki artışla pompa fiyatının en az 1 TL zam isteyen ve koalisyon hükümetinin istifasıyla oluşan siyasi boşlukta muhatap bulamayarak akışı kesen firmalar, yeni bir kaosun fitilini ateşledi.

KKTC’deki 2 firmanın bu kararı ülke genelinde krize neden oldu.

İSTASYONLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yakıt almak isteyen araç sahipleri benzin istasyonlarına akın etti.

Yüzlerce araç sahibi, benzin alamama ihtimaline karşı istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Bazı yakıt istasyonları ise ellerinde yakıt kalmadığı için kepenk indirmek zorunda kalırken, birçok yakıt istasyonu da yakıt satışını sınırlandırmaya başladı.





"STOKLAR TÜKENİNCE KEPENK KAPATACAĞIZ"

Yakıt istasyonu sahibi Mehmet Tel, asıl sorunun ana firmaların benzin istasyonlarına yakıt vermemesi olduğunu ifade ederek, “Sebebi ise ana bayilerinin ekonomik olarak kendi primlerinin yükselmesini istemesidir. Hükümete baskı yapmak amacı ile kendileri böyle bir karar aldı ve yakıt vermeyi durdurdu. Elimizdeki mevcut yakıt stokları bitinceye kadar vereceğiz ve stoklar tükenince kepenk kapatacağız.” dedi.





"ÖNLEM ALMAYAN SİYASİLER BİZİ BU DURUMA DÜŞÜRDÜ"

Mevlüt İri ise, “İngiltere'deki gibi oldu. Hiç anlamadık. Benzin almaya geldik. Ama tıka basa dolu.” ifadesini kullandı.

Dövizlerin artmasıyla, alınan kararların halka yansıdığını dile getiren Tarkan Bay, “İnsanlar perişan olur. Bunları en büyük sebebi yetkililerin davranışından dolayıdır. Bir önlem alamayan siyasiler bizi bu duruma düşürdü. 50 yaşına geldik bu durumu da gördük.” dedi.