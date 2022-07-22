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    KKTC'de kamu ücretlerinde düzenlemeye gidildi

    Ekonomi alanında düzenleme gerçekleştirilen ülkede 15 bin lira üzeri maaş alanlardan yüzde 20 kesinti yapılacak. Başbakan Üstel, "Tek motivasyonumuz maliyetleri halkımıza yansıtmamak" dedi.
    • 22.07.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 17:10
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    KKTC'de kamu ücretlerinde düzenlemeye gidildi

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kamu maaşlarında düzenleme yapıldı.

    Ülkedeki Bakanlar Kurulu, karar hükmünde kararname ile kamuda çalışan ve emeklilerin maaşında değişikliğe gitti.

    15 bin lira üzeri alanlardan kesinti yapılacak

    Buna göre, 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılması kararı alındı.

    30 Temmuz'dan itibaren yürürlükte olacak yeni kararnameye göre, uygulama 31 Aralık 2022 sonuna kadar devam edecek.

    Başbakan Üstel: Büyük çaba ortaya koyuyoruz

    Başbakan Ünal Üstel, göreve geldikleri günden bu yana zor ekonomik dönemden çıkış için büyük çaba ortaya koyduklarını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin ciddi zorluklar yaşayarak ayakta kalma çabası içinde olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.

    Kesinti yapılmayacak kesim

    Üstel, yeni maaş politikasının geçici bir uygulama olacağını aktararak, toplumun bütününün bu dayanışmayı göstermek için sağduyulu ve anlayışlı olmasını istedi.

    Kamu çalışanının yanı sıra özel sektörü de düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Üstel, "Maliyemizin gelir gider dengesi içinde 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapmayı uygun bulduk. 15 bin lira altında maaş alan kimseden kesinti yapılmayacak." ifadesini kullandı.

    KKTC de kamu ücretlerinde düzenlemeye gidildi #1

    Akaryakıt fiyatlarında indirim

    AA'nın haberine göre, Üstel, yapılan çalışmaların ardından 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında da 1,23 lira, mazot fiyatlarında da 1 lira indirime gidildiğini açıkladı.

    Üstel, akaryakıtın dünyada inişli çıkışlı seyir halinde olduğuna işaret ederek, "Sürekli olarak bu dengeyi takip ediyoruz. Anında bu indirimi halka yansıtmak için tüm çalışma arkadaşlarıma talimat verdim. Bizim derdimiz, bu ülkede refahı toplumun tüm kesimleri ile eşit paylaşmak.

    "Tek motivasyonumuz maliyetleri halkımıza yansıtmamak"

    Kimse, fiyat çalışması yaparken kamu maliyesini ya da sağlayıcı firmaları öncelikle düşündüğümüzü sanmasın. Burada tek motivasyonumuz, bizden kaynaklanmayan maliyetleri halkımıza yansıtmamak. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesine bulundu.


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