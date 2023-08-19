KKTC'de Pile yolu mutluluğu: Geçişlerde İngiliz kontrolü ortadan kaldırılacak Yol projesi nedeniyle sevincini dile getiren Kıbrıslı Türkler, "İngiliz askerinin yaptığı kontrol olmayacak" dedi. Çalışmaların tamamlanmasıyla mesafe kısalacak ve İngiliz üslerinden geçme zorunluluğuna son verilecek.

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AA & Ensonhaber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), hayati öneme sahip bir projeyi devreye aldı.

Çalışmalarına başlanan Pile-Yiğitler Yolu Projesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) muhalefetiyle karşılaştı.

BM barış gücü, kurduğu bariyerlerle iş makinelerine engel olmak istedi. KKTC güvenlik güçleri ise engellemelere son verdi.

Türkler ile Rumların bir arada yaşadığı karma köy Pile'ye Türk topraklarından son geçiş noktası Beyarmudu kasabasında vatandaşlar, Yiğitler köyünden İngiliz üsleri ile GKRY topraklarına temas etmeden Pile'ye geçiş için hazırlanan projenin, sınır bölgelerinde yaşayanların faydasına olacağını belirtti.

Yeşil Hat üzerinde evi bulunan Güray Kafa, günlük olarak ara bölgeden Beyarmudu'na iş için geçiş yaptığını dile getirerek Yeşil Hat'tan KKTC topraklarına geçişlerde İngiliz üslerinden dolayı zorlandığını söyledi.

"Geçişlerde İngiliz askerinin kontrolü olmayacak"

BM kontrolündeki Pile'ye geçişlerde Beyarmudu Sınır Kapısı'nın alternatifsiz olmasını eleştiren Kafa, şunları kaydetti:

BM, Pile'ye giden yolu engellemeye çalışıyor. Yol hizmete girince vatandaş için çok iyi olacak.



Bu yol, İngiliz üsleri ve Rum topraklarına temas etmeyecek. Geçişlerde İngiliz askerinin yaptığı kontrol olmayacak.

Kıbrıslı Türkler için önemli

Emrah Eskimuhtaroğlu da projenin sadece Pile'de yaşayanlar için değil, Yeşil Hat üzerinde evi ve arazisi olan bazı Kıbrıslı Türkler için de önem taşıdığını belirterek hem trafik hem de İngiliz üs bölgeleri nedeniyle Beyarmudu Sınır Kapısı'ndan geçişlerin zorluğuna işaret etti.

"İstediğimiz gibi gidip gelemiyoruz"

"Ne Pile'ye ne de diğer bölgelere istediğimiz gibi gidip gelemiyoruz." diyen Eskimuhtaroğlu, Türk vatandaşlarıyla sonradan KKTC vatandaşı olmuş kişilerin BM tarafından Pile'ye gitmelerine izin verilmemesini eleştirdi.

İngiliz üslerinden geçmek zorunda kalmayacaklar

Proje kapsamında KKTC'nin Yiğitler köyünden BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile köyüne giden yolun onarılarak genişletilmesiyle Pile'de yaşayanlar, Türk tarafına geçişlerde hem daha kısa mesafe kullanacak hem de İngiliz üslerinden geçmek zorunda kalmayacak.

11,6 kilometre uzunluğunda

Projeye göre, Pile-Yiğitler kara yolunun toplam uzunluğu 11,6 kilometre olacak.

Yolun ilk 7,5 kilometrelik kısmı Yiğitler (KKTC) sınırlarında, 4,1 kilometrelik kısmı da Pile köyü (Yeşil Hat) sınırlarında bulunacak.