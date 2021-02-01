KKTC'de Rus masöz, müşterilerine koronavirüs bulaştırdı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Rus uyruklu masözün, virüsü yaydığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), koronavirüs vakasındaki artış devam ediyor.

KKTC'de geçtiğimiz hafta evlere masaja giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan Rus uyruklu masöz, 20'den fazla kişiye virüs bulaştırdı.

Rus uyruklu masözün, koronavirüslü olduğunu öğrendikten sonra Sağlık Bakanlığı’na temaslılarını bildirdiği belirtildi.

EN FAZLA VAKA GİRNE BÖLGESİNDE

KKTC Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, "Sağlık Bakanlığı, temaslıları topladı. Net olmamak kaydıyla bize söylenen rakam 20 ila 30 arasındadır. Alsancak’ta bizler zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hasta sayımız artıyor. İstatistiklerden gördüğünüzde 380 hastanın büyük çoğunluğu Girne bölgesinden." diye konuştu.

KKTC'DE SON DURUM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs salgınının etkisinin yeniden artmasıyla vaka sayıları tekrar yükselişe geçti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, 29'u yerel olmak üzere 38 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı.

Pilli, KKTC'de toplam vaka sayısının 2 bin 325'e yükseldiğini açıkladı. Öte yandan KKTC'de salgınla mücadele kapsamında 28 Ocak'tan 3 Şubat'a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.