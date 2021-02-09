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    KKTC’de tecavüzcü Rus mahkum cezaevinden kaçtı

    KKTC'de soygun ve cinsel saldırı girişimi suçlarından tutuklu bulunan Rus uyruklu Alexander Satlaev, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden firar etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 10:07
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    KKTC’de tecavüzcü Rus mahkum cezaevinden kaçtı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz yıl bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunup parasını çalan ve Rusya'da polis müfettişi olduğu dönemde 4 kadına tecavüz eden Alexander Satlaev, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden akşam saatlerinde firar etti.

    FOTOĞRAFI DAĞITILDI

    KKTC Polis Genel Müdürlüğü, Satlaev’in fotoğrafını basın ile paylaşarak görenlerin en yakın güvenlik birimlerine ihbar etmesini istedi.

    Alexander Satlaev

    4 KADINA TECAVÜZ ETTİ

    Alexander Satlaev’in, Rusya'da 2013 yılında polis müfettişi olarak görev yaptığı dönemlerde 4 kadına tecavüz ettiği ve tecavüz ettiği kadınların ifadelerini aldığı ortaya çıkmıştı.

    SAHTE KİMLİKLE KKTC'YE KAÇTI

    Rus özel ekipler tarafından yapılan soruşturmada tespit edilen polis müfettişi Alexander Satlaev, 6 yıl hapse mahkum edilmişti.

    2019 yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıkarak sahte kimlik ile KKTC’ye kaçan sonrasına KKTC'de bir kadını darbedip parasını çalan ve cinsel saldırı girişiminde bulunan Alexander Satlaev, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Alexander Satlaev

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