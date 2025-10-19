KKTC'li gazeteci Serhat İncirli: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kıbrıs'tan gönderilmelidir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

Sonuçları canlı yayında değerlendiren gazeteci Serhat İncirli ve Mert Özdağ'ın açıklamaları ise gündeme oturdu.

"PERSONE NON GRATA"

Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC Büyükelçisi'ni geri çekmesi gerektiğini iddia eden İncirli, skandal açıklamasını bir adım daha ileri taşıyarak Erhürman'ın Türk Büyükelçi'yi "Persona Non Grata" yani "İstenmeyen kişi" ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

"MEDYADA OPERASYON" İDDİASI

Yayında İncirli'ye eşlik eden Mert Özdağ da bu söylemleri destekleyerek "Türkiye Büyükelçiliğine bağlı basın müşaviri medyadaki operasyonu bizzat yönetti" iddiasında bulundu.

Dağ sözlerinin devamında "Bugünden itibaren bu insanlar diplomatik olarak bu insanlar Cumhurbaşkanının elini nasıl sıkacaklar?" dedi.

"ERDOĞAN'IN NE YAPACAĞINI MERAK EDİYORUM"

Skandal açıklamaların sahibi Serhat İncirli, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın özür dilemesi gerektiğini, hatta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da açıklama yapması gerektiğini söyledi.

İncirli, sözlerini "Erdoğan'ın ne yapacağını çok merak ediyorum" diyerek bitirdi.