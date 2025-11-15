KKTC'nin kuruluşunun 42. yılı törenlerle kutlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 42 yaşında...

KKTC'nin 15 Kasım 1983'te kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı dünyaya duyuruldu.

42 yıl önce kurulan KKTC, Kıbrıs Türk halkının Ada'daki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktası oldu.

42'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC'ye bir tebrik de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.



"ANAVATAN VE GARANTÖR TÜRKİYE, HER DAİM KIBRIS TÜRK HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kıbrıslı Türklerin 1963'ten bu yana verdiği egemenlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürü, milli davamızın en önemli simgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlu olsun. Anavatan ve garantör Türkiye, her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, Ada'daki gerçekler temelinde Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne yönelik yapıcı ve kararlı çabalarını sürdürecektir.

"TÜRK MİLLETİ'NİN AYRILMAZ PARÇASI OLAN KIBRISLI TÜRKLERİNİN GURUR VE COŞKUSUNU PAYLAŞIYORUZ"

Bu onurlu günde büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz parçası olan Kıbrıslı Türklerinin gurur ve coşkusunu paylaşıyoruz. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri olan merhum Dr. Fazıl Küçük'ü ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı şükran ve saygıyla yad ediyor, bu uğurda şehit olan Mehmetçiklerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyoruz.

ANKARA'DA RESEPSİYON DÜZENLENDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü için Ankara'da bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Resepsiyon, şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

"42 YIL ÖNCE KENDİ MUKADDERATINI TAYİN EDEN BİR HALKIN MİLLİ İRADESİNİN SEMBOLÜDÜR"

KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, aileleri ve Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar dileyerek, Kıbrıs Türk halkının bu acıyı yüreklerinde hissettiğini ve paylaştığını söyledi.

Düzenledikleri bu milli gün resepsiyonunun herhangi bir merasim olmadığını, bir halkın mukadderatının sembolü olduğunu belirten Korukoğlu, "42 yıl önce kendi mukadderatını tayin eden bir halkın milli iradesinin sembolüdür." dedi.

CEVDET YILMAZ, KKTC CUMHURİYET MECLİSİ'NDE DÜZENLENEN RESEPSİYONA KATILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde resepsiyon düzenlendi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in ev sahipliğindeki törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

"TÜM KIBRIS TÜRKÜ KARDEŞLERİMİN 15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMI'NI EN İÇTEN DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM"

Yılmaz sosyal medya hesabından söz konusu törene ilişkin açıklama yaptı: