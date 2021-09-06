KKTC'ye girişlerde QR kodu dönemi

Bugün itibarıyla ülkeye hava, deniz ve kara yoluyla giriş yapacakların QR kodunu sunmaları gerekecek.

Koronavirüs salgını döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uçuşlarda yeni dönem başladı.

KKTC'ye yurt dışından gelecek 18 yaş ve üzeri kişiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugünden itibaren yolculuk öncesinde "adapass.gov.ct.tr" adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile ülkeye giriş yapabilecek.

QR KOD İSTENECEK

KKTC'de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin 1 Eylül'de önerdiği ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı karara göre, bugün itibarıyla ülkeye hava, deniz ve kara kapılarını kullanarak giriş yapacak kişilerden QR kod istenecek.

Siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişiler ise ülkeye giriş yapamayacak.

KİM HANGİ BELGEYİ GETİRECEK

Siteye giriş yapan KKTC vatandaşlarının Adapass, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Healthpass, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının Greenpass ve İngiltere vatandaşlarının NHS QR kodlu evrakını, ülkeye girişte kontrol edilmek üzere beraberinde getirmeleri gerekecek.

Diğer ülke vatandaşlarının ise geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını, uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri ve eklenen evrakları ülkeye girişte kontrol edilmek üzere beraberinde getirmeleri zorunlu olacak.