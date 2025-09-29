Kocaeli'de drift atan sürücü cezadan kaçamadı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, düğün konvoyunda D-130 karayolunun üzerinde durdurarak drift atan sürücünün kimliğini tespit etti.

TOPLAM 50 BİN 729 TL CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemede sürücüye drift atmak, muayenesiz araç kullanmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan toplam 50 bin 729 TL cezai işlem uygulandı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONDU

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.