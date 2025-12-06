Londra'da sergilenen Kraliyet Tacı'na tatlı fırlattılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere'nin başkenti Londra’da bir grup aktivist, kraliyet ailesine ait mücevherlerin sergilendiği Londra Kalesi’nde dikkat çekici bir protestoya imza attı. Yerel saatle 10.00 sıralarında gerçekleşen eylemde “Gücü Geri Al” (Take Back Power) isimli sivil direniş grubu, kraliyet tacını koruyan cam bölmeye muhallebi ve kırıntılı elma tatlısı fırlattı.

"ZENGİNLERİ VERGİLENDİRİN" MESAJI

Eylem sırasında “Zenginleri vergilendirin” yazılı afişler taşıyan göstericiler, evsizlik ve gelir adaletsizliğini hedef alan sloganlar attı. Grup üyeleri, “Demokrasi parçalandı, İngiltere çökmüş halde. Zenginler servetine servet katarken sokakta insanlar ölüyor” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

"ÜLKEMİZ GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE ÇÖKÜYOR"

Protestonun ardından grup tarafından yayımlanan açıklamada yüksek barınma maliyetleri ve boş konut sayısına vurgu yapıldı. Açıklamada, “Bu ülkede evsizlerden fazla boş ev var. Kral’ın taç giyme töreni güzergâhında bugün hayatını kaybeden evsizler bulunuyor. Aşırı zenginler artık üzerlerine düşeni ödemeli” denildi.

4 GÖZALTI

Polis ekipleri eyleme hızla müdahale ederek dört göstericiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kraliyet mücevherlerinin sergilendiği alan geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. Serginin öğleden sonra yeniden açıldığı, tacın hasar almadığı açıklandı.

KRALİYET TACI, NADİR ETKİNLİKLERDE KULLANILIYOR

Kral III. Charles’ın kraliyet tacını yalnızca parlamentonun açılışı gibi özel törensel etkinliklerde taktığı biliniyor. Tacı son olarak taç giyme töreni sonrası Buckingham Sarayı’na dönüşünde de kullanmıştı.