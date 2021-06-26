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    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin bulunduğu helikoptere silahlı saldırı

    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu başkanlık helikopterine düzenenen silahlı saldırıda helikoptere 6 mermi isabet etti.
    • AA
    • 26.06.2021 - 06:17
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    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin bulunduğu helikoptere silahlı saldırı

    Kolombiya basınında çıkan habere göre, askeri kaynaklar, Duque'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesine yaptığı gezinin ardından seyahat ettiği helikoptere ateş açıldığını bildirdi.

    SALDIRIDA YARALANAN YOK

    Saldırıda, Duque ve yanındakilerin herhangi bir yaralanmaya maruz kalmadığı belirtildi.

    Yetkililer, Devlet Başkanı Duque'nin Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Sardinata kenti belediyesine gün içinde bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

    Saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesine çalışıldığı bildirildi.

    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque nin bulunduğu helikoptere silahlı saldırı #1

    DUQUE: "KORKAKÇA BİR SALDIRI"

    Saldırının ardından Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Cucuta kentinde kısa bir basın toplantısı düzenleyen Duque, sınır kenti Cucuta'ya inmek üzereyken içinde bulunduğu helikoptere "korkakça" bir saldırı yapıldığını belirtti.

    Duque, olaydan herhangi bir zarar görmediklerini vurgulayarak, "Hem hava aracı hem de helikopterin kapasitesi ölümcül bir şeyin olmasını engelledi. Gerçek şu ki, başkanlık helikopterinde mermilerin görüldüğü korkakça bir saldırının izleri var." ifadesini kullandı.

    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque nin bulunduğu helikoptere silahlı saldırı #2

    ÇETELERE KARŞI MÜCADELE MESAJI VERDİ

    Uyuşturucu kaçakçısı ve silahlı örgütlere karşı mücadelede kararlılık mesajı veren Duque, bu tarz saldırıların kendilerini yıldırmayacağını dile getirdi.

    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque nin bulunduğu helikoptere silahlı saldırı #3

    HELİKOPTERE 6 KURŞUN İSABET ETTİ

    Öte yandan yetkililerin yayınladıkları görüntülerde helikoptere 6 kurşunun isabet ettiği belirtildi.

    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque nin bulunduğu helikoptere silahlı saldırı #4

    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque nin bulunduğu helikoptere silahlı saldırı #5

    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque nin bulunduğu helikoptere silahlı saldırı #6

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