Kolombiya turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 13 ölü

AA
Kolombiya'nın güneybatısındaki Cali kentinden yola çıkan otobüs, Tangua kasabasındaki El Placer bölgesinde 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 29 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yetkililer turistlerin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı 2 bin 900 metre yüksekliğindeki tarihi Las Lajas Tapınağı'nı ziyaret etmek istediklerini bildirdi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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