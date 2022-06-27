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    Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde facia: Tribün çöktü

    Espinal kentinde düzenlenen "Corraleja" adlı boğa güreşi festivalinde, izleyicilerin bulunduğu tribünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 500'ü aşkın kişi yaralandı.
    • 27.06.2022 - 07:11
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 11:04
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    Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde facia: Tribün çöktü

    Tolima yönetim bölgesine bağlı Espinal şehrinde, ülkede geleneksel olarak yapılan boğa güreşi festivalinde, izleyicilerin bulunduğu tribünün bir kısmı çöktü.

    6 ölü, 500'den fazla yaralı var

    Yetkililer, meydana gelen olayda şimdiye kadar 6 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi.

    Kolombiya da boğa güreşi festivalinde facia: Tribün çöktü #1

    Arenadan kaçan boğa, sokaklarda paniğe neden oldu

    Olayın ardından büyük kaosun yaşandığı arenadan kaçan boğa, sokaklarda paniğe neden oldu.

    Çökme anını gösteren videolar sosyal medya platformlarında yayınlandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde facia: Tribün çöktü VİDEO

    Kolombiya da boğa güreşi festivalinde facia: Tribün çöktü #2

    Yaralılar arasında kadın ve çocuklar da var

    Tolima Sivil Savunma'nın açıklamasında, yaralanan kişilerin içinde kadın ve çocukların da olduğu bilgisini paylaşıldı.

    Öte yandan kentteki hastanede yoğunluk nedeniyle bazı yaralılara müdahale edilemediği, bölgedeki sağlık kuruluşlarından destek istendiği bildirildi.

    Espinal Belediye Başkanlığının yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Herkese sükunet çağrısında bulunuyoruz. Yardım kuruluşları harekete geçti. Arama kurtarma çalışmaları ve tahliyeler devam ediyor." denildi.

    Kolombiya da boğa güreşi festivalinde facia: Tribün çöktü #3


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