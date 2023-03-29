Kolombiya'da boğa güreşi karşıtı gösteri Her yıl binlerce boğanın öldürüldüğü Kolombiya'da, hayvanseverler sokağa inerek protesto gösterisi yaptı

AA

Kolombiya'da 2012 yılında yasaklanan boğa güreşi, 2017 yılında tekrar yapılmaya başlandı.

Anayasa mahkemesinin Kolombiya’nın kültürel mirasının bir parçası olduğu ve engellenemeyeceği yönündeki kararıyla kaldırdığı yasak, her yıl hayvanseverler tarafından protesto ediliyor.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Kongre binası önünde toplanan bir grup hayvansever, boğa güreşlerinin yapılmaması talebiyle gösteri düzenledi.

"Ülkemizde istemiyoruz"

Kongre binası önünde gerçekleştirilen gösteriye katılan Kolombiyalı senatörlerden, aynı zamanda hayvan hakları savunucusu olan Andrea Padilla, şunları söyledi:

Bugün burada toplanmamızın tek amacı, artık ülkemizde boğa güreşlerine izin verilmemesi için parlamento temsilcilerine net ve güçlü bir mesaj verebilmek.

Polisin protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği gösterilerde birkaç kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.