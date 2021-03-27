Kolombiya'da bomba yüklü araçla terör saldırısı

Bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısı nedeni ile onlarca kişi yaralandı. Bölgede bulunan binalar ve araçlar zarar gördü.

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca bölgesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu en az 16 kişi yaralandı.

Kolombiya'da Cauca bölgesinde yer alan Corinto ilçesinde belediye binası yakınında bomba yüklü araç patladı.

Olayın terör saldırısı olduğu bildirildi. Patlamada 5 kişi sivil olmak üzere 11’ belediye çalışanı toplam 16 kişi yaralandı.

EŞ VE İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Yaralılar, civardaki hastanelerde tedavi altındı. Patlamanın etkisiyle çevredeki evler ve iş yerleri büyük zarar gördü.

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabı üzeirnden saldırıyı kınayarak, "Terörizm korkakların silahıdır. Güvenlik güçlerine suçluların bulunması için talimatları verdim. Nerede olursa olsun terörizmle acımasızca mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Kolombiya’da bomba yüklü araçla saldırı VİDEO



“SUÇA KARŞI ATEŞKES YAPMAYACAĞIZ”

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano da Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Cauca'da meydana gelen olaylar nedeniyle Güvenlik Konseyi için Popayan'a (Cauca'nın başkenti) gidiyorum. Suça karşı ateşkes yapmayacağız. Uyuşturucu tacirlerinin halkı terörize etmesi kesinlikle müsaade edilmeyecek.”

Ayrıca Molano, polise ve askeri kuvvetlere saldırının failleri bulunana kadar dinlenmemeleri talimatı verdiğini belirtti.