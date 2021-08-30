Kolombiya'da bombalı saldırı: 14 yaralı

Kuzey Santander yönetim bölgesinde bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrası açıklama yapan Devlet Başkanı Ivan Duque, "Sorumluların peşine düşeceğiz" dedi.

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde bombalı saldırı meydana geldi.

Saldırıda 2’si sivil, 12’si polis olmak üzere toplam 14 kişinin yaralandığı aktarıldı. Cucuta Metropolitan Polis Merkezi'nden Oscar Moreno yaptığı açıklamada, "Suçlular, merkezin yakındaki bir bankın altına el yapımı patlayıcı bırakarak tesislerimizde fiziksel hasara yol açtı. Patlamada personelimiz de etkilendi. Akustik travmaları var” ifadelerini kullandı.

Moreno, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, saldırganları yakalama sözü verdi.

"SORUMLULAR DERHAL YARGILANMALI"

Kolombiya Ombudsman Ofisi’nin Twitter hesabından ise, "Bu saldırıyla ilgili soruşturmaların hızlandırılması, sorumluların derhal yargılanması ve Norte de Santander'in başkentinin tüm vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu garanti altına almak için acil önlemlerin alınması" çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Ivan Duque, sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Bu bölgede terör estirmeye çalışan suç gruplarıyla durmaksızın mücadele ediyoruz. Sorumluların peşine düşeceğiz." notunu düştü.

TEBİRLER ARTIRILDI

Patlamanın ardından olay yeri kordon altına alınırken, polis merkezine olası başka saldırılara karşı tedbirler artırıldı.

Geçtiğimiz haziran ayında Cucuta'daki bir askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, Kolombiya askeri personelini eğitmek için orada bulunan çok sayıda ABD askeri de dahil 44 kişi yaralanmıştı.

Bombalı saldırıdan 10 gün sonra ise Cucuta’da Devlet Başkanı Ivan Duque'nin helikopterine ateş açılmıştı.

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