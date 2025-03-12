Kolombiya'da bombalı saldırı düzenlendi: 5 asker öldü

AA

Kolombiya güneybatısında bulunan Cauca'da bir köprünün onarımını gerçekleştiren askerlere yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı.

SALDIRIDAN ÖNCE KÖPRÜYLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırıdan önce X hesabından yaptığı paylaşımda, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri üyeleri tarafından tahrip edilen köprünün yeniden inşa edileceğini ve bunun bölgedeki köylülerin ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirtti.

"DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cauca Valisi Octavio Guzman ise X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Balboa-El Estrecho yolunda ordu birliklerimize yönelik saldırıdan derin üzüntü duyuyoruz. Şiddet, can almaya ve Cauca’nın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor.

Yetkililer, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı Carlos Patino grubunu sorumlu tuttu.

3 BİN 500'DEN FAZLA ÜYEYE SAHİP

'Ivan Mordisco' ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde 'Genelkurmay Başkanlığı' olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.

SALDIRGANLAR HAKKINDA BİLGİ VERENE PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Buna karşılık Kolombiya hükümeti, saldırıdan sorumlu kişilerin tespit edilip yakalanmasına yol açacak bilgiler için 300 milyon Kolombiya pesosuna kadar ödül vereceğini duyurdu.

Saldırı ülkede, yaygın bir kınamayla karşılandı ve bölgede barış ve güvenliğe yönelik çabaların sürdürülmesinin gerekliliğini vurguluyor.