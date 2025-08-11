Abone ol: Google News

Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı, silahlı saldırı kurbanı

Seçim mitinginde silahlı saldırıya uğrayan Kolombiyalı senatör Miguel Uribe Turbay, kurtarılamadı.

Yayınlama Tarihi: 11.08.2025 15:40
Kolombiya’da 2026 genel seçimlerinde sağ partinin olası cumhurbaşkanı adayları arasında yer alan 39 yaşındaki Senatör Miguel Uribe Turbay, 7 Haziran’da uğradığı silahlı saldırıda aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

6 KURŞUNLA AĞIR YARALANMIŞTI

Başkent Bogota’nın batısındaki Modelia Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştuğu sırada konuşma yaparken hedef alınan Turbay’ın vücuduna 6 kurşun isabet ettiği bildirildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırının ardından hükümet, Acil Müdahale Planı’nı devreye sokarken, suikastın azmettiricisi olduğu düşünülen şüpheli polis tarafından yakalandı.

