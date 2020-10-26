Kolombiya'da ELN lideri Uriel öldürüldü

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Uriel adıyla bilinen terörist Andres Felipe Vanegas Londono'nun öldürüldüğünü açıkladı.

Kolombiya’daki terör örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun (ELN) lideri olan Andres Felipe Vanegas Londono, internetteki videoları ve sosyal medya hesabıyla tanınıyordu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, gerçekleştirdiği basın toplantısında Uriel’in düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.

SUÇLARINI AÇIKLADI

Duque, Uriel’in adam kaçırma, insan hakları aktivistlerini ve güvenlik güçlerini öldürme ve küçükleri askere alma gibi suçlardan sorumlu olduğunu açıkladı.

Duque kouşmasında “Terörist Andres Felipe Vanegas Londono nam-ı diğer Uriel devrildi” sözlerine yer verirken, Uriel’in Kolombiya ulusal ordusunun ve polisinin ortak çalışmasının sonucunda durdurulduğunu söyledi.

Örgütün diğer üyelerine de hareketsizlik çağrısı yapan Duque, Uriel’ın sosyal medya hesaplarını “suçunu savunma” amacıyla kullandığını ifade etti.

ELN RADİKAL RAHİPLER TARAFINDAN KURULDU

Uriel’in liderlik ettiği Ulusal Kurtuluş Ordusu 1964 yılında, 2016’da imzaladıkları barış anlaşmasından sonra yasal bir siyasi partiye dönüşen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nden (FARC) daha az merkezi kontrole sahip ve daha radikal rahipler tarafından kurulmuştu.

2 binden fazla üyesi bulunan Ulusal Kurtuluş Ordusu bir önceki hükümetle barış görüşmelerine başlamıştı fakat müzakereler Bogota’da gerçekleşen bombalı saldırı nedeniyle sona ermiş, Duque teröristlerden tüm rehineleri serbest bırakmasını talep etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Kolombiya Hükümeti ele geçirilen 8 isyancının, 2019’un başlarında 22 polis akademisi öğrencisinin ölümüne sebep olan bombalı saldırıda yer aldığını açıkladı.