Kolombiya'da Escobar’ın su aygırları kriz çıkardı

Uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar tarafından 40 yıl önce Kolombiya'ya getirilen su aygırları, nehirlerin eko sistemini etkilemesi üzerine, uzmanlar tarafından itlaf edilmesi istendi.

Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın Medellin yakınlarında, farklı hayvanlar beslediği özel hayvanat bahçesinde su aygırları da bulunuyordu.

Escobar, 1981 yılında ülkeye 4 su aygırı getirdi.

Escobar çetesinin çökmesiyle getirdikleri su aygırları hayvanat bahçesinden firar ederek, vahşi doğaya uyum sağladı.

NEHİRLER ZARAR GÖRDÜ

Sayıları 80'ini geçen su aygırlarının nehirlerdeki oksijen seviyesine zarar vermesi, yetkilileri harekete geçirdi.

Yetkililer, önlem alınamaması durumunda susuzluğun kapıda olduğu uyarısında bulunarak, uzmanlar tarafından itlaf edilmesini tavsiye etti.

2035 YILINDA SAYILARI 1500 OLACAK

Uzmanlar, Pablo Escobar’ın özel hayvanat bahçesi için yasa dışı olarak Kolombiya’ya ithal edilen su aygırlarının yemyeşil tropikal kırsal kesimde yaşamaya başladığını ve yerli bitki örtüsü ile yerli vahşi hayvanları yok etmeye başlamadan önce itlaf edilmeleri gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, yaklaşık 80'ı aşkın su aygırlarının sayısının 2035 yılına kadar 1.500’e ulaşacağını ve insanlar için tehlikeli olabileceğini ifade etti.

YEREL HALK BESLEDİ

Su aygırları, Escobar’ın 1980'lerde dünyanın en büyük uyuşturucu çetesini kurduğu ‘Hacienda’ kalesindeki kişisel hayvanat bahçesinde kangurular, zürafalar, filler ve diğer egzotik hayvanlarla birlikte yaşıyordu.

Escobar’ın 1993 yılında polis tarafından yakalanıp öldürüldükten sonra hayvanların çoğu öldü. Su aygırları ise lojistik olarak taşınma zorlukları sebebiyle yerel halk tarafından uzun süre beslendi.





