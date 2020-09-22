Çocuğu olası bir kazadan kurtarma anları kameraya yansıdı.

Kolombiya'da yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.

Yolda motosikletle ilerleyen kişi, yürüteciyle yoldan aşağı hızla gitmekte olan bir çocuk farketti.

Durduktan sonra hemen çocuğun peşinden koşan kişi, yürüteci tutmayı başardı.

YÜRÜTEÇTEKİ ÇOCUĞU KURTARMA ANI

Çocuğun yaşayacağı muhtemel kaza, son anda önlenmiş oldu. O anlar, saniye saniye bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Daha sonra çocuğunun yanına gelen anne, onu kurtaran kişiye teşekkür etti.

Kolombiya'da motosiklet sürücüsünün yürüteçteki çocuğu kurtarma anı ViDEO