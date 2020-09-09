Salgın nedeniyle yasağa rağmen parti düzenleyen komşusuna uyarıda bulanan doktorun darbedildiği anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kolombiya’da Barranquilla şehrinde yaşayan Doktor Dalila Penaranda ve hizmetlisi Carmen Perez, komşularının pandemi nedeniyle yasaklanmasına rağmen parti düzenlemesine isyan etti.

Penaranda, 30 kişinin bulunduğu partide yüksek sesle müzik açan komşuları Martin Parra ve Fanny Franco'yu uyarmak istedi.

Uyarının ardından ise taraflar arasında kavga çıktı.

DOKTORA YUMRUKLU SALDIRI

Franco, doktor Penaranda’ya tokat atarken, daha sonra partide bulunan konuklardan Assad Baraque ve Jalim Rebaje’nin de Penaranda’ya saldırmaya başladı.

Yumrukların havada uçuştuğu olay sonrası 3 kişinin gözaltına alındığı, olay yerine gelen ve kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kolombiya’da müzik sesinden rahatsız olan doktora saldırı ViDEO

"KUTLANACAK BİR ŞEY YOK"

Barranquilla Belediye Başkanı Jaime Pumarejo ise ev sahiplerini ve partiye katılanları eleştirerek “Parti düzenlemek yasak, kutlanacak bir şey yok. Yetkililer bu tedbiri ihlal edenlere karşı hareket edecekler. Bu tedbiri ihlal edenler sevdiklerini kaybeden ailelerin çektiği acılarla oynayamazlar ya da şehrin normale dönme çabalarını bir kenara atamazlar” dedi.

Öte yandan, partiyi düzenleyen Martin Parra ve Fanny Franco ile katılımcılarının para cezasına çarptırıldığı belirtildi.