İHA
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Karayip kıyısında yer alan Cartagena eyaletindeki bir plajda denizi seyreden Venezuelalı bir kadına yıldırım isabet etti.
O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yıldırımın isabet etmesiyle kadının yere yığıldığı, yakınındaki bir adamın ise kendini can havliyle yere attığı görüldü.
Kurtarılamadı
Kalbi duran 34 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların 45 dakika süren müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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