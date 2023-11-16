Kolombiya'da plajda yıldırım isabet etti: Hayatını kaybetti Kolombiya'nın Cartagena eyaletinde bir plajda 34 yaşındaki Venezuelalı kadın, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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İHA

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Karayip kıyısında yer alan Cartagena eyaletindeki bir plajda denizi seyreden Venezuelalı bir kadına yıldırım isabet etti.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yıldırımın isabet etmesiyle kadının yere yığıldığı, yakınındaki bir adamın ise kendini can havliyle yere attığı görüldü.

Kurtarılamadı

Kalbi duran 34 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların 45 dakika süren müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)