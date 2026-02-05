Kolombiya'da silahlı isyan örgütüne operasyon: 7 üye öldürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Catatumbo bölgesinde ELN'yi hedef alan hava saldırısı talimatı verdiğini belirtti.

Operasyon yapılan bölgede zorla silah altına alınan çocukların bulunmamasına azami dikkat gösterdiklerini vurgulayan Petro, 7 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

"BARIŞA 200 KÖYLÜYÜ ÖLDÜREREK CEVAP VERDİLER"

Petro açıklamasında, "ELN üyesi 7 kişi öldürüldü, 1 kişi yakalandı ve 12 tüfek ele geçirildi. Bölgeden kaçan dağınık gruplar içinde daha fazla yaralı olması mümkündür. 3 yıl önce ELN'ye bir barış süreci önerildi. Buna karşılık 1 yıl önce Catatumbo'da 200 köylüyü öldürerek cevap verdiler." ifadelerini kullandı.

"İSMLERİ UZUN ZAMANDIR ABD İSTİHBARATININ ELİNDEDİR"

Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, "Dünyanın en lüks yerlerinde suçluların rahat içinde yaşaması, bedelini ise Kolombiya’nın yoksul köylülerinin ödemesi ve ölmesi kabul edilemez. Bu mafyaların isimleri uzun zamandır ABD istihbarat kurumlarının elindedir." açıklamasında bulundu.

ABD'NİN VENEZUELA OPERASYONUNA ELEŞTİRİ

Bu arada ABD ziyareti kapsamında Washington'da İspanyol haber ajansı EFE'ye kısa bir demeç veren Petro, ABD'nin Venezuela'ya 3 Ocak'taki askeri müdahalesini eleştirerek, "Hiçbir ülke başka bir ülkeyi işgal etmemelidir." diye konuştu.

"SON 3 YILDA HUKUKA YÖNELMEDİK"

Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OEA) tutumunu eleştiren Petro, "Son 3 yılda hukuka yönelmedik, kolektif olarak oluşturulan kurallara yönelmedik. Benim gördüğüm kadarıyla daha büyük bir yetersizliğe doğru gidildi ve yine gördüğüm kadarıyla Amerikan insan hakları sisteminin yönetmeliği değiştirildi." değerlendirmesinde bulundu.