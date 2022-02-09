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    Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü

    Kolombiya'nın Risaralda yönetim bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
    • AA
    • 09.02.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 09:28
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    Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü

    Kolombiya'nın Risaralda yönetim bölgesine bağlı Dosquebradas ve Pereira kentlerinde, etkili olan seller nedeniyle cadde ve sokaklarda çamur yığınları oluştu.

    Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi, yağışın neden olduğu toprak kaymalarında şimdiye kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

    TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Arama kurtarma çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerler de destek veriyor.

    Pereira Belediye Başkanı Carlos Maya, afetten etkilenen bölgelerde halka yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, tahliye çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

    HER YIL ONLARCA KİŞİ ÖLÜYOR

    Kolombiya'da her yıl şiddeti yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda çok sayıda insan hayatını kaybediyor, ciddi miktarda maddi hasar meydana geliyor.

    Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü VİDEO

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