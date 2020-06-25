Komünist Küba’dan kaçanların mutluluğu

Küba'daki yaşam şekli ve ekonomik sıkıntılardan bıkan Kübalılar, ABD'ye kaçak yollarla gitmeye devam ediyor.

60'lı yıllardan itıbaren komünizmle yönetilen Küba'dan, kaçışlar devam ediyor.

Komünizm yönetiminden memnun olmayan birçok Kübalı, sistemden ve ülkeden kurtulmak için soluğu kapitalizmin göbeği olan ABD'de alıyor.

EN YAKIN YER FLORİDA

Ülkede kısıtlı kaynakların olmasından şikayetçi olan Kübalılar, kendilerini ve ailelerini sefaletten ve baskıdan kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atarak sandal ve tekneler ile ABD'nin Florida eyaletine kaçıyor.

Kaçanlardan birkaçının yüzlerindeki mutluluk, her şeyi ifade ediyor...

Küba’dan kaçanların mutluluğu İZLE