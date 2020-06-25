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    Komünist Küba’dan kaçanların mutluluğu

    Komünist Küba’dan kaçanların mutluluğu

    Küba'daki yaşam şekli ve ekonomik sıkıntılardan bıkan Kübalılar, ABD'ye kaçak yollarla gitmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 12:59
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    Komünist Küba’dan kaçanların mutluluğu #1

    60'lı yıllardan itıbaren komünizmle yönetilen Küba'dan, kaçışlar devam ediyor.

    Komünizm yönetiminden memnun olmayan birçok Kübalı, sistemden ve ülkeden kurtulmak için soluğu kapitalizmin göbeği olan ABD'de alıyor.

    EN YAKIN YER FLORİDA

    Ülkede kısıtlı kaynakların olmasından şikayetçi olan Kübalılar, kendilerini ve ailelerini sefaletten ve baskıdan kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atarak sandal ve tekneler ile ABD'nin Florida eyaletine kaçıyor.

    Kaçanlardan birkaçının yüzlerindeki mutluluk, her şeyi ifade ediyor...

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    Komünist Küba’dan kaçanların mutluluğu #2

    Komünist Küba’dan kaçanların mutluluğu #3

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