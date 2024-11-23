Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde heyelan felaketi

AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti heyelan felaketi ile sarsıldı.
Güney Kivu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bilgiler ulusal basındaki haberlerde yer aldı.
7'Sİ ÇOCUK 10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Haberlere göre, Güney Kivu’ya bağlı Kabulu köyünde uzun süren şiddetli yağışların ardından heyelan oldu.
Birçok evin toprak altında kaldığı heyelanda 7’si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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