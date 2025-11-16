Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden kazası: 70 işçi göçük altında can verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ulusal basında yer alan bilgilere göre, henüz nedeni açıklanmayan göçük sonrası sahada bulunan çok sayıda işçi toprak altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, enkaz altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Yetkililerden resmi bir açıklama yapılmazken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kawama bölgesindeki madende denetim eksikliği, altyapı yetersizlikleri ve güvenlik sorunları nedeniyle daha önce de benzer kazaların yaşandığı biliniyor.

Ülkede kontrolsüz işletilen madenlerde iş güvenliğine yönelik ciddi eksiklikler bulunuyor ve bu durum, her yıl çok sayıda işçinin hayatını kaybettiği kazalara yol açıyor.