Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden çete üyelerine yönelik yeni ceza

AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başı çete üyeleri ile dertte.

KDC Adalet Bakanı Constant Mutamba tarafından yapılan açıklama ise dikkat çekti.

Açıklamada, şehir merkezlerinde faaliyet gösteren çeteler ile mücadele etmek için yeni kararlar aldıkları duyuruldu.

OPERASYONLAR DÜZENLENECEK

Mutamba, çetelerle mücadele kapsamında "Kentsel Çetelerle Mücadele Komisyonu" kurulduğunu ve çete üyelerinin yoğun faaliyet gösterdiği mahallelerde operasyonlar düzenleneceğini bildirdi.

Çete üyelerinin "terör suçlusu" olarak yargılanacağını belirten Mutamba, çete üyelerine karşı sert önlemler aldıklarının altını çizdi.

İDAM CEZASI

Mutamba, çte üyelerine yönelik şu açıklamada bulundu:

Şehir merkezlerinde faaliyet gösteren çete üyelerine karşı ölüm cezasını uygulayacağız.

dedi. Yaklaşık 20 milyon kişinin yaşadığı başkent Kinşasa’da, "Kuluna" olarak bilinen çeteler, sokaklarda gasp, haraç yaralama ve öldürme gibi suçlar işliyor.

İDAM CEZASI 2003'TEN İTİBAREN FİİLEN UYGULANMIYOR

Özellikle genç işsizlerden oluşan çete üyelerinin başkentte hayatı yaşanmaz hale getirdiği belirtiliyor.

KDC’de idam cezası yasal olup, mahkemelerce sıklıkla idama hükmedilmesine rağmen 2003’ten itibaren fiilen uygulanmıyor.