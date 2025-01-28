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İHA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hareketli saatler yaşanıyor..

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde Ruanda destekli M23 isyancıları kontrolü ele geçirdi.

Bunun üzerine başkent Kinşasa'da sokaklar karıştı.

BÜYÜKELÇİLİKLERİ HEDEF ALDILAR

Çok sayıda protestocu, Ruanda'nın M23 isyancılarına verdiği desteğe arka çıkan ülkelere tepki göstermek amacıyla sokaklara döküldü.

Lastik yakıp barikat kuran protestocular, yolları trafiğe kapattı.

Birleşmiş Milletler yerleşkesi, Ruanda, Fransa, ABD, Belçika, Hollanda, Uganda ve Kenya büyükelçiliğini hedef alan protestocular, “yabancı müdahaleye hayır”, “emperyalistlere ölüm” sloganları attı.

Bazı büyükelçilik binaları ateşe verilirken, bir kısmı ise yağmalandı.

FRANSA'DAN TEPKİ GELDİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın Kinşasa Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendiğini belirterek kısa süreli yangın çıktığını, alevlerin kontrol altına alındığını aktardı.

Bakan Barrot, “Bu saldırılar kabul edilemez. Temsilcilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için her şey yapılıyor” ifadelerini kullandı.

"ÖFKEMİZİ İFADE ETME HAKKIMIZ VAR AMA BUNU BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE YAPALIM"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Bakanı Patrick Muyaya ise protestoculara saldırıları durdurma çağrısında bulunarak, "Öfkemizi ifade etme hakkımız var ama bunu barışçıl bir şekilde yapalım. Kongo'da akredite olan ülkelerin büyükelçiliklerine saldırmayalım" dedi.

Bakan Muyaya, başkentte kontrolün yeniden sağlandığını ve elçiliklerde güvenliğin artırıldığını aktardı.