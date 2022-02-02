Kongo’da, elektrik akımına kapılan 26 kişi öldü

Kinşasa’da su içinde kurulan pazarda, yüksek voltajlı elektrik kabloları koptu. Akıma kapılan 26 kişi, yaşamını yitirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da, pazar yerinde yüksek voltajlı elektrik kabloları koptu.

Kablolar, o sırada alışveriş yapan insanların ve evlerin üzerine düştü.

KABLOLARIN NASIL KOPTUĞU BİLİNMİYOR

Suyun içine kurulmuş olan pazarda, 23’ü kadın 26 kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Elektrik kablolarının nasıl koptuğu ise henüz bilinmiyor.

Kongo’da, elektrik akımına kapıla 26 kişi öldü VİDEO

